Charas DOMINA: voti e statistiche di una partita SONTUOSA!

Hakan Calhanoglu è stato autore di una partita eccezoniale in Inter-Juventus, confermando il suo status di regista di livello mondiale. Il turco ha dominato il centrocampo dall’inizio alla fine, con intelligenza tattica e proprietà tecnica fuori dal comune, in entrambe le fasi gioco.

A testimoniarlo ci sono le statistiche della sua partita:

126 palloni giocati

106 passaggi tentati

94,3% percento di passaggi riusciti

7 palloni recuperati

Una prestazione esaltata anche dai vari quotidiani sportivi che hanno esaltato la sua prestazione, mettendo in risalto anche la bellissima palla data a Dimarco nel primo tempo, una delle giocate più fulgide della sua gara.

Di seguito le pagelle complete dei giornali e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Un lancio che squarcia campo e difesa fa capire che è in serata. Cresce di minuto in minuto, diventa dominatore del centrocampo. Con un play così tutto è possibile”.

Corriere dello Sport 8 – “E’ luce per gli occhi di Inzaghi ma anche per quelli di Montella, il suo ct in tribuna. Fa una partita sontuosa, senza un errore e piena di idee. Suo il gesto tecnico più bello, il lancio-rasoiata di 50 metri per Dimarco, nell’occasione del gol sbagliato da Thuram. Conferma il suo ruolo di miglior regista della Serie A, potrà diventare il miglior regista del prossimo Europeo, ed è quello che spera Montella”.

Tuttosport 7.5 – “Con un lancio che neanche Tom Brady pesca Dimarco a sessanta metri da lui (25′ pt), purtroppo per l’Inter la prodezza non passa agli annali dato che Bremer salva un gol fatto su Thuram, servito dall’esterno con un pallone non altrettanto perfetto. A corredo, fa tante altre buone cose nel traffico, compreso il palo che scheggia nella ripresa. Domanda: non sarebbe stato il caso di schermarlo un po’ meglio?”.

Passione Inter 7.5 – “La Juventus concede il possesso e il turco prova subito a prendere il controllo del centrocampo. Stupenda la palla per Dimarco nel primo tempo, come eccezionale è il tiro al volo che colpisce il palo nella ripresa”.