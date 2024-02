Charas ammette: «Offerta dall’Arabia Saudita in estate? Ecco la verità» #Intervista

Pubblicità

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha risposto così in merito alle voci sull’offerta arrivata dall’Arabia per lui in estate

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Hakan Calhanoglu dice la verità in merito alle voci su una presunta offerta arrivata in estate dall’Arabia Saudita nei suoi confronti. Le dichiarazioni del regista dell’Inter.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

RIFIUTATO OFFERTA DALL’ARABIA – «Le offerte dall’Arabia? L’ho già detto, è vero. Ma voglio bene all’Inter. Piero (Ausilio, ndr), il mister e i compagni mi hanno dato una grande mano. Qui è una famiglia enorme. Poi, sono arrivato a parametro zero: alla fine decide sempre la società. Io ho già detto loro: ‘Voi decidete, io voglio rimanere qua. Alla fine è vostra la decisione’. Dico questo perché mi sento rinato all’Inter. Ho avuto un periodo difficile personalmente, ma qui mi hanno aiutato. Come uomo mi sento motivato. Mi hanno aiutato i compagni. I tifosi con i loro cori mi hanno dato ancora più energia. Sono emozioni che non si possono spiegare, all’Inter è sempre stato diverso».

Pubblicità

L’INTERVISTA INTEGRALE A CALHANOGLU.

L’articolo Calhanoglu ammette: «Offerta dall’Arabia Saudita in estate? Ecco la verità» proviene da Inter News 24.