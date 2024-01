Charas a Fc Internazionale TV: «Abbiamo un grande obiettivo da portare a casa, sui miei rigori…» #Intervista

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, si è espresso così dopo la vittoria conquistata dai nerazzurri contro il Monza

Nel corso del postpartita di Monza Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

VITTORIA PIÙ IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA O PER LA TESTA? – «È stata importante dopo Verona, contro cui avevamo sofferto un po’. Abbiamo avuto il tempo di lavorare con calma, siamo entrati bene in partita. Sin dai primi venti minuti abbiamo fatto vedere che volevamo vincere. Il Monza è una squadra forte ma volevamo vincere e ce lo sentivamo anche sul campo».

SULLA PERCENTUALE REALIZZATIVA SUI RIGORI – «Tocco la palla e… Si dice così, no? Speriamo di continuare così. Ho sempre paura quando la gente parla dei miei rigori perché me la buttano. Mi concentro sempre perché non voglio sbagliare».

SE MI ASPETTAVO QUESTA CRESCITA NEL NUOVO RUOLO? – «Ho sempre fiducia in me stesso, credevo che sarei cresciuto però non pensavo che avrei segnato così tanto perché quando ti abbassi in mediana non sei così vicino alla porta. Poi con i rigori ho questi numeri, sono contento, ma lo sono ancora di più perché a me piace recuperare palloni da dietro e partire. Poi dobbiamo cercare di essere sempre veloci e recuperare sugli avversari per coprire gli spazi. Come Sono migliorato sicuramente dal punto di vista personale e oggi abbiamo giocato molto bene di squadra».

QUANTO POSSO CRESCERE ANCORA? – «Potevo farne anche tre oggi. Se non fossi uscito magari avrei battuto pure l’altro rigore. Però sono contento così con la doppietta. Lo dico sempre io cerco di migliorare per la squadra perché abbiamo un obiettivo molto grande da portare a casa. Questa settimana abbiamo riposato un pochino di più ed è stato importante perché ora andiamo in Arabia dobbiamo difendere la nostra Coppa vinta l’anno scorso».

L’articolo Calhanoglu a Inter TV: «Abbiamo un grande obiettivo da portare a casa, sui miei rigori…» proviene da Inter News 24.