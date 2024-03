Champions League, presentato ufficialmente il nuovo format: le #Novità

L’Uefa ha presentato ufficialmente il nuovo format della Champions League, che coinvolgerà anche l’Internazionale, con un video pubblicato sul proprio profilo di X.

A partire dalla stagione 2024/2025, ci sarà un girone unico che vedrà in azione tutte e 36 le squadre coinvolte nel medesimo cammino: le prime 8 in #classifica accederanno direttamente agli ottavi, le seguenti 16 si giocheranno l’accesso tramite un turno aggiuntivo di playoff. Questi ultimi 180 minuti dei gruppi saranno giocati nel mese di gennaio.

An exciting new era for European club football awaits

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 pic.twitter.com/mEffFOpX2O

