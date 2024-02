Champions League, per i bookies l’Fc Internazionale arriverà a…

Pubblicità

Ecco le recenti quote dell’Inter in Champions League, con i bookies che dicono questo sul passaggio del turno dei nerazzurri

Nelle partite casalinghe degli ottavi di finale di Champions League, le squadre italiane hanno ottenuto due vittorie e un pareggio.

L’Inter ha battuto di misura l’Atletico Madrid, con quote di 1,30 per il suo passaggio del turno e di 3,45 per la squadra di Simeone. La Lazio ha vinto di misura, ma il Bayern Monaco è favorito con quote di 1,45 contro 2,75 per l’impresa biancoceleste. Il Napoli ha pareggiato contro il Barcellona, con i blaugrana in vantaggio per passare il turno con quote di 1,35, mentre il Napoli è a 3,10. Per la vittoria finale, il Manchester City è dato a 2,50, seguito dal Real Madrid a 5. L’Inter è la favorita tra le squadre italiane con quote di 10, mentre il Napoli e la Lazio sono dati rispettivamente a 51 e 101.

L’articolo Champions League, per i bookies l’Inter arriverà a… proviene da Inter News 24.