Champions League, l’Italia è al top: nessuno fa meglio di Lazio, Fc Internazionale e Napoli

Champions League, l’Italia è al top: dopo Lazio e Inter anche il Napoli resta imbattuto. Nessuna nazione fa meglio

Due vittorie e un pareggio: è questo il bilancio delle tre squadre che rappresentano l’Italia negli ottavi di finale di Champions League.

Dopo le vittorie di Lazio e Inter anche il Napoli è rimasto imbattuto pareggiando col Barcellona. Nessun’altra nazione ha fatto meglio dell’Italia visto che tra le spagnole solo il Real Madrid ha vinto, mentre tra le inglesi è stato sconfitto l’Arsenal e tra le tedesche solo il Borussia Dortmund non ha rimediato un ko. E chissà se in casa Juve non ci sia un po’ di nostalgia…

