Champions League, novità per il campionato italiano in vi sta della prossima stagione? Ecco il ranking UEFA, la situazione

Grazie alla vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, l’Italia consolida il primo posto stagionale nel Ranking della UEFA. Questa classifica determinerà ulteriori due posti per la prossima Champions League, assegnati alle migliori due nazionali. Ecco i primi 4 posti:

Pubblicità

Italia 14.285 (7 partecipanti), Inghilterra 13.875 (8 partecipanti), Germania 13.642 (7 partecipanti), Spagna 12.937 (8 partecipanti).

Pubblicità

The post Champions League, Italia con la 5° squadra? Ecco il Ranking UEFA appeared first on Juventus News 24.