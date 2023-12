Champions League, il sorteggio degli ottavi secondo l’algoritmo: vecchia conoscenza per l’Fc Internazionale

Come di consueto noi di Passione Inter abbiamo deciso di anticipare l’urna di Nyon, provando a giocare con un algoritmo specifico per capire come potrebbero andare i sorteggi di oggi. Nella simulazione fatta con un portale online, all’Inter è capitato un avversario già incontrato nella passata edizione.

I nerazzurri, infatti, hanno pescato il Barcellona, incrociato, ed eliminato nella scorsa fase a giorni. Sebbene si tratti di un avversario difficile, campione di Spagna in carica, un sorteggio del genere non sarebbe da disprezzare. L’Inter, d’altronde, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per battere la squadra di Xavi.

Di seguito il risultato completo della nostra simulazione: