Champions #League, crolla la Lazio S.S. col Bayern Monaco, il PSG supera la Real Sociedad: i risultati

6 Mar 2024, 00:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#Champions #League, crolla la Lazio col Bayern Monaco, il PSG supera la Real Sociedad: i risultati del ritorno degli Ottavi di Finale

Sono appena terminate le prime 2 gare degli Ottavi di Finale di #Champions #League. In attesa di vedere all’opera l’Internazionale, che sfiderà l’Atletico #Madrid settimana prossima, c’è la prima italiana eliminata. La Lazio di Maurizio Sarri perde per 3 a 0 contro il Bayern Monaco (all’andata i biancocelesti avevano vinto per 1 a 0).

Il PSG supera l’ostacolo Real Sociedad (i baschi si erano qualificati per primi nel girone dei leoni nerazzurri). I francesi vincono per 2 ad 1, mentre all’andata avevano vinto sempre loro per 2 a 0.

