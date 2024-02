Champions League 2024-25: come saranno distribuiti i premi, quanto può guadagnare il AC Milan

La Champions League 2024-25 allargata a 36 squadre sta prendendo sempre più forma. Come saranno distribuiti i premi, Milan interessato

Spuntano dettagli sulla nuova Champions 2024-25 allargata a 36 squadre con il format “svizzero” , che in caso di qualificazione riguarderà anche il Milan:

Pubblicità

stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i club che si qualificheranno alla nuova fase a gironi della Champions League riceveranno una quota di partecipazione di 18,6 milioni di euro ciascuno rispetto ai 15 e poco più del trienno 21/24. Ci saranno poi anche bonus legati ai risultati, con le squadre che potranno incassare dalle vittorie 2,1 milioni di euro mentre dai pareggi “solo” 700mila, oltre a quelli sia per le prime 8 del gruppo (2 milioni ciascuna) sia per le restanti 28 posizionate (1 milione ciascuna).

Pubblicità

The post Champions League 2024-25: come saranno distribuiti i premi, quanto può guadagnare il Milan appeared first on Milan News 24.