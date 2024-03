Champions League 2024/25, come cambierebbe il percorso europeo della #Juve? Il nuovo regolamento

13:04, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Champions League 2024/25, come cambierebbe il percorso europeo per la Juve l’anno prossimo? Il nuovo regolamento

A nove giornate dalla fine del campionato, la Juve è pienamente in corsa per partecipare alla nuova edizione della Champions League, che prenderà il via nella prossima stagione. Ma come funzionerà la nuova competizione europea?

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PARTECIPANTI

36 squadre

un posto in più sarà assegnato alla federazione che, al termine della stagione, occuperà il quinto posto nel Ranking UEFA per nazioni

un posto in più sarà assegnato estendendo da quattro a cinque le squadre che partecipano ai playoff di qualificazione nel percorso Campioni

altri due posti aggiuntivi saranno infine assegnati alle due federazioni che, al termine della stagione, avranno ottenuto la miglior prestazione collettiva a livello di club nelle competizioni europee determinata dal Ranking UEFA

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta 24 squadre su 36

le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale e saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e avranno il beneficio di giocare la gara di ritorno in casa

le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno invece in un turno preliminare per accedere agli ottavi, con quelle dal 9° al 16° che saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno quindi la gara di ritorno in casa

le squadre dal 25° al 36° posto saranno invece eliminate da tutte le competizioni europee, senza retrocedere in Europa League come accadeva nelle edizioni precedenti

TABELLONE

A partire dai playoff degli ottavi di finale, tutte le squadre verranno a conoscenza del loro percorso.

Pubblicità

le prime otto squadre già qualificate agli ottavi affronteranno le vincenti dei playoff e saranno spalmate nel tabellone in base al posizionamento nel girone unico, con le squadre piazzate nelle posizioni più alte inserite agli opposti nel tabellone. In questo modo, per esempio, la prima e le seconda del girone unico potranno affrontarsi solo in un’ipotetica finale

QUANTE ITALIANE SI QUALIFICANO

Ad oggi quattro. Poi la UEFA metterà in palio un posto in più alle due federazioni che otterranno il punteggio complessivo più alto nel Ranking UEFA per nazioni stagionale. Lo scorso anno l’Italia ha chiuso al secondo posto dietro l’Inghilterra, grazie alle tre finali europee conquistate, e con il nuovo regolamento avrebbe avuto diritto a una quinta squadra in Champions League già in questa stagione.

The post Champions League 2024/25, come cambierebbe il percorso europeo della Juve? Il nuovo regolamento appeared first on Juventus News 24.