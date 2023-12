Champions, il sorteggio da brividi preoccupa l’Fc Internazionale: il rischio

Dopo il pareggio in Champions con la Real Sociedad, l’Inter attende di conoscere la sua prossima avversaria, ma le cose non sono semplici

La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulla Champions League e sulle prossime avversarie che attendono le squadre italiane. Quella messa peggio è l’Inter.

INTER E CHAMPIONS– Tra le italiane, il Napoli è messo meglio perché al sorteggio evita il Real Madrid. Poi c’è la Lazio che trova Bellingham ma anche la Real Sociedad. Peggio in teoria l’Inter: ha sul suo percorso sia Real Madrid sia Atletico (superiore alla Real Sociedad). Qualsiasi valutazione di oggi dovrà superare la prova del tempo. Si gioca a febbraio e marzo, le cose cambiano. A grandi linee, però, sono da evitare Real, City e Bayern: sono le più forti. Bellingham, Haaland e Kane sono bruttissimi clienti. Napoli e Lazio si augurano la Real Sociedad. L’Inter può puntare su Borussia o Atletico: non benissimo. La lista della seconda fascia non può non lasciare rimpianti per i nerazzurri: Psg, Porto, Lipsia, Psv, Copenaghen. C’è una bella differenza, non scherziamo

