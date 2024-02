Chalobah AC Milan, salta l’affare? Rossoneri dubbiosi per un motivo: i dettagli

Chalobah Milan, salta l’affare? Rossoneri dubbiosi per un motivo: i dettagli della possibile operazione per il centrale del Chelsea

Trevoh Chalobah continua ad essere proposto al calciomercato Milan dai suoi agenti. Il suo arrivo in rossonero dal Chelsea non si concretizzerà in questa sessione invernale di mercato.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero principalmente due dubbi sull’operazione: il primo riguarda la questione infortuni del centrale, il secondo riguarda i, fatto che il calciatore non ha fatto nessuna presenza con i Blues.

