Chalobah AC Milan: il centrale spera ancora nell’addio al Chelsea, l’ostacolo che frena la trattativa

Il calciomercato Milan sta provando a mettere a segno un ultimo colpo. In tal senso Chalobah spera di lasciare il Chelsea

L’ultimo colpo del calciomercato Milan potrebbe essere Chalobah. In Inghilterra scrivono infatti che il giocatore inglese classe 1999 spera ancora di essere ceduto in prestito in queste ultime ore di questa sessione invernale.

Tuttavia i rossoneri tentennano ad affondare il colpo perché scettico sulle condizioni fisiche del difensore dei Blues.

The post Chalobah Milan: il difensore spera ancora nell’addio al Chelsea, l’ostacolo che frena la trattativa appeared first on Milan News 24.