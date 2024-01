Chalobah AC Milan “alla Tomori”: ecco la formula per strappare il sì del Chelsea

Chalobah Milan “alla Tomori”: ecco la formula per strappare il sì del Chelsea. Tutti gli aggiornamenti sul difensore

Il Milan continua a lavorare sul mercato per provare a regalare a Pioli un nuovo difensore entro la fine di questa sessione. Sta scalando posizioni il nome di Trevor Chalobah.

I rossoneri avrebbero in mente un’operazione in stile Tomori per convincere il Chelsea: l’idea è proporre un prestito molto basso e un diritto di riscatto più alto da esercitare eventualmente in estate, proprio come successe per il centrale inglese oggi pilastro del Milan. Lo riporta la Gazzetta.

