Chaka Traore via dal AC Milan, trovato l’accordo con questo club! Manca solo l’ok del giocatore

Chaka Traore via dal Milan, trovato l’accordo con questo club! Manca solo l’ok del giocatore per definire la cessione

Il futuro di Chaka Traoré potrebbe essere davvero lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore il club rossonero ha trovato l’accordo con il Losanna per un trasferimento in queste ultime ore di calciomercato.

Possibile operazione in prestito per permettere al ragazzo di crescere e trovare continuità. Per definire l’operazione manca soltanto l’ok del giocatore, che prenderà una decisione definitiva in queste ore.

