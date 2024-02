Chaka Traoré via dal AC Milan: c’è la firma con il Palermo, le cifre dell’addio ai rossoneri

Secondo quanto riferisce Sky, Chaka Traoré ha firmato con il Palermo: il giovane attaccante del Milan si trasferisce in Sicilia in prestito

il giovane attaccante del Milan si trasferisce in Sicilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus, più la percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossonero (15%). A breve è atteso il comunicato ufficiale della società rosanero.

