Chaka Traoré, sarà addio al AC Milan? Due club su di lui: ecco quando è prevista la decisione

Chaka Traoré, sarà addio al Milan? Due club su di lui: ecco quando è prevista la decisione dell’attaccante rossonero per il futuro

Il futuro di Chaka Traoré potrebbe essere lontano dal Milan. Dopo aver trovato l’esordio tra i professionisti ed i primi gol in maglia rossonera, il giovane esterno d’attacco può partire in prestito per trovare maggior minutaggio altrove.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce oltre al Losanna c’è anche il West Bromwich Albion. Il classe 2004 ivoriano prenderà una decisione sul proprio futuro tra stasera e domani mattina. Sono ore calde dunque per il mercato dei rossoneri.

