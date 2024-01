Chaka Traorè Palermo: tutto fatto per il passaggio del rossonero! Formula, dettagli e CIFRE. Le ultime notizie sull’esterno

Il Palermo ha chiuso per il prestito del rossonero Chaka Traorè.

Trovato l’accordo con il mercato rossonero. Come riportato da Di Marzio, si tratta di un’operazione con opzione di riscatto a 10 milioni con eventuale 15% sulla futura rivendita

