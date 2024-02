Chaka Traore AC Milan, esterno in viaggio verso la Sicilia: spunta il dettaglio sulla recompra

Chaka Traore-Milan, esterno in viaggio verso Palermo: spunta il dettaglio sull’eventuale recompra dell’esterno

Come riportato da Orazio Accomando, è chiusa la trattativa per il passaggio di Chaka Traoré dal Milan al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri hanno deciso di non inserire il diritto di recompra: se i siciliani decideranno di riscattare il calciatore il Milan ne perderà definitivamente il controllo.

