Chaka Traorè AC Milan: è UFFICIALE l’addio ai rossoneri, il comunicato del club

Chaka Traorè, lascia il calciomercato Milan, è un nuovo giocatore del Palermo. Il comunicato ufficiale del club rossonero

Chaka Traorè ha firmato con il Palermo. Ufficiale la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante ivoriano dal calciomercato Milan ai rosanero. Il comunicato dei rossoneri:

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Chaka Traorè al Palermo FC. Il Club rossonero augura a Chaka le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.

