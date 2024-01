CFI Financial Group AC Milan, la piattaforma online di trading è nuovo Global Partner: il comunicato ufficiale

CFI Financial Group Milan, la piattaforma online di trading è nuovo nuovo Official Online Trading Partner dei rossoneri. Il comunicato e i dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto l’avvio della partnership con CFI Financial Group, piattaforma di online trading leader nella regione MENA con sede a Dubai. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «AC Milan è orgoglioso di annunciare l’avvio della partnership con CFI Financial Group, piattaforma di online trading leader nella regione MENA con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Questa collaborazione con CFI, nuovo Official Online Trading Partner dei rossoneri, arricchisce ulteriormente la famiglia dei Global Partner del Milan, sottolineando l’impegno comune verso la costante ricerca di eccellenza e innovazione.

Con oltre 25 anni di esperienza e sedi operative nella regione MENA, CFI Financial Group opera anche a livello globale da realtà centrali come Londra, Dubai e Larnaca. Tra le sue condizioni commerciali competitive, CFI offre spread a zero pip e zero commissioni, oltre all’accesso a più di 26 mercati tra cui azioni, materie prime e valute. Il gruppo è inoltre apprezzato per il suo formidabile servizio clienti 24/7 e la sua reach globale, essendo presente in oltre 100 paesi. Come recentemente annunciato, CFI Financial Group ha inoltre iniziato l’adozione e integrazione della tecnologia IA, con l’obiettivo di fornire ai suoi clienti gli strumenti più all’avanguardia e le soluzioni più innovative presenti sul mercato.

Questa nuova partnership conferma la volontà di AC Milan di collaborare con aziende leader nei loro settori, e l’esperienza nel trading finanziario di CFI Financial Group riflette l’approccio innovativo e lungimirante del Club.

Quello di AC Milan e CFI Financial Group sarà un viaggio oltre i confini di una partnership convenzionale, e avrà come sue bussole l’innovazione, il progresso e la costante ricerca della performance straordinaria. Questa collaborazione offrirà anche esperienze e promozioni esclusive pensate su misura per i tifosi di AC Milan e i clienti di CFI Financial Group»

The post CFI Financial Group Milan, la piattaforma online di trading è nuovo Global Partner: il comunicato ufficiale appeared first on Milan News 24.