Cessione #Milan AC: nessuna richiesta da parte della Procura, pronto il prossimo passo

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

In casa Diavolo Rossonero tiene banco il tema legato all’indagine societaria. Per ora nessuna richiesta della Procura sulla cessione del #club

Nuovo capitolo dell’indagine extra campo che sta coinvolgendo il Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da Sportface la Procura di Diavolo Rossoneroo non ha ancora ricevuto alcuna istanza da parte della Procura della Figc allo scopo di avere a disposizione gli atti dell’inchiesta sulla cessione del #club.

Da quanto emerge dai pm milanesi, in ogni caso, non appena arriverà una richiesta della Procura federale guidata da Giuseppe Chiné, gli inquirenti trasmetteranno almeno parte degli atti di indagine, tra cui quelli già notificati alle parti nell’inchiesta che ipotizza un ostacolo alle funzioni di vigilanza della Federcalcio. Atti che, va ricordato, potrebbero servire in ottica intervento della giustizia sportiva.

