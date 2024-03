Cessione #Milan AC, l’indagine può accelerare l’ingresso del socio arabo! Lo scenario a SORPRESA

19:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Cessione Diavolo Rossonero, l’indagine può accelerare l’ingresso del socio arabo! Lo scenario a SORPRESA per il prossimo #futuro della società

Nonostante la preoccupazione in casa Diavolo Rossonero dopo la perquisizione della Guardia di Finanza e l’indagine su Furlani e Gazidis, l’inchiesta potrebbe favorire la cessione della società e l’ingresso del socio arabo. A fare chiarezza su quest’ipotesi è il giornalista ed esperto di giurisprudenza Felice Raimondo su X.

PAROLE – «Il Diavolo Rossonero non rischia assolutamente nulla a livello sportivo, l’indagine riguarda gli amministratori delegati Furlani e l’ex Gazidis. Loro rischiano le sanzioni previste dall’art. 2638 c.c. Elliott, peraltro, già da tempo non esercita più influenza sul Lille. Quindi ipotizzare pure violazione della normativa sulle multiproprietà è quantomeno fantasioso. L’indagine mi sembra che poggia su basi tutt’altro che solide. Magari però potrebbe accelerare l’ingresso del socio arabo al posto di Elliott (oggi creditore di RedBird). Vedremo».

