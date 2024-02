Cessione #Milan AC, Il Proprietario Gerry Cardinale guarda in Medio Oriente: spunta questa ipotesi

09:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Cessione Diavolo Rossonero, Cardinale guarda in Medio Oriente: secondo la Gazzetta dello Sport può spuntare questa ipotesi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della possibile cessione del Diavolo Rossonero da parte di Cardinale. Il numero uno di RedBird starebbe ora guardando in Medio Oriente.

Cardinale non intende cedere il comando, ma si è detto disponibile a trattare una quota del #club. Nuovi capitali arabi sarebbero infatti determinanti per la crescita del Diavolo Rossonero: si cercano investitori interessati a collaborare come sponsor o come partner nel nuovo stadio o azionisti di minoranza.

