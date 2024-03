Cessione #Milan AC, Il Proprietario Gerry Cardinale fissa l’obiettivo: POSSIBILE solo questo scenario. Le NEWS sul futuro del club rossonero

10:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Cessione Diavolo Rossonero, Cardinale fissa l’obiettivo: l’unico scenario possibile è il coinvolgimento di un socio di minoranza

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale al Financial Times ha confermato la ferrea volontà di non cedere la maggioranza delle quote del Diavolo Rossonero. L’unico scenario possibile, e sul quale il numero uno di RedBird sta lavorando, è quello dell’ingresso di un socio di minoranza legato al Medio Oriente.

Le opzioni in questo preciso momento sarebbero tre: una forte sponsorizzazione, una partnership legata alla costruzione del nuovo stadio a San Donato oppure l’ingresso in società con una quota intorno al 30%. Il controllo del #club resta a Cardinale e alla sua principale emanazione: Zlatan Ibrahimovic.

