Cessione Internazionale F.C., Presidente Zhang resta al timone? Ora il club ha una speranza 

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale attende con ansia di conoscere il futuro di Steven Zhang, ecco la speranza del club e la possibile data per la verità Si prospettano giorni incandescenti, i prossimi in arrivo, in casa Internazionale. Come riportato stamane da Tuttosport: i dati emersi ieri dalla semestrale del club nerazzurro sono a dir poco positivi. Parliamo di […]

