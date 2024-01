Cessione Fc Internazionale, Presidente Zhang non vuole fare la fine del Ac Milan: cosa succede

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è chiamato a restituire il prestito di Oaktree, ma lo spauracchio della cessione incombe

A breve giungerà il maggio 2024, quando i proprietari dell’Inter, Suning, dovranno rimborsare il fondo Oaktree con 275 milioni di euro, prestito ottenuto tre anni fa.

Per evitare una situazione simile a quella del Milan, dove il fondo Elliott acquisì il club dopo che Yonghong Li non riuscì a onorare il prestito, l’avvocato Michele La Francesca ha condiviso con Panorama dettagli e passaggi cruciali presenti nel documento di difesa di Suning.

DOCUMENTO – La parte più interessante dell’atto è quella dedicata all’escussione del pegno disciplinata dalla legislazione del Lussemburgo.

E’ stabilito che l’appropriazione dei beni dati in pegno da parte del creditore debba essere obbligatoriamente preceduta da una stima “all’equo valore di mercato” (fair market value) dei predetti bene e che a seguito di essa, laddove il loro valore risultasse superiore all’ammotare del credito vantato da Oaktree, quest’ultimo dovrà rimborsare a Suning la parte eccedente il credito. Questa stima dovrà essere eseguita da un “appraiser”, ovvero un perito ed è inoltre previsto che la stima del perito non possa essere contestata dalle parti (se non per manifesto errore) e che essa debba avvenire utilizzando come riferimento o modello altre società che operano nello stesso settore di quella i cui beni sono costituiti in pegno.

