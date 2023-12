Cessione Fc Internazionale, il nuovo proprietario può essere una banca qatariota? Lo scenario

Continuano a farsi ricorrenti le voci su una possibile cessione dell’Inter da parte di Steven Zhang: spunta la Qatar Islamic Bank?

In un futuro non così lontano, Steven Zhang potrebbe decidere per la cessione dell’Inter ad un nuovo proprietario. Dopo i tanti nomi fatti negli ultimi mesi, spunta una nuova ipotesi, secondo la quale a subentrare al comando del club nerazzurro sarebbe non un fondo, bensì una banca qatariota. Si tratta della Qatar Islamic Bankal dell’emiro Al Thani (già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane).

A riferire la notizia è Il Giornale, che spiega come Zhang debba rendere 350 milioni di euro entro maggio al fondo americano Oaktree. Qualora non lo facesse, sarebbe costretto a vendere il club. A suggerire a Jassim Bin Hamad Al Thani l’investimento nel club nerazzurro sarebbe stato addirittura il presidente della Fifa, Gianni Infantino, residente anch’egli in Qatar.

