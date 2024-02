Cessione annunciata, partirà in estate: AD Giuseppe Marotta ha già deciso

L’Inter è pronta a dire addio ad un suo giocatore. La dirigenza nerazzurra corre ai ripari: può partire già quest’estate.

L’Inter è pronta a cambiare nel mercato di giugno, tra acquisti per rinforzare la rosa ma soprattutto chiudere il capitolo cessioni, che al momento è ancora un cantiere aperto. Diversi i giocatori nel mirino delle big europee tra giovani prospetti e veterani in scadenza. Di fatti la rivoluzione dello scorso anno, sembra essere stata solo la prima grande rivoluzione nerazzurra, con tagli netti e soprattutto cessioni anche importanti.

I numeri però stanno dando ragione a Marotta e Ausilio, primi in classifica e, il merito, per gran parte è soprattutto dei nuovi arrivati. Anche per quest’estate si pensa ad un importante taglio, legato soprattutto a quelle che sono le situazioni in scadenza e dei giocatori che – con molta probabilità – verranno ceduti per far cassa.

Pare infatti un modus operandi che ha premiato il club in queste due stagioni, per evitare tagli spiacevoli e perdite sulle casse societarie, proprio come già accaduto con Skriniar in passato. Lo slovacco ha creato senza dubbio un precedente, e la società non ha alcuna intenzione di perdere a zero alcun giocatore della rosa attuale.

Cessione annunciata: Marotta lavora al colpo in uscita

Stando a quanto reso noto dall’edizione odierna de ‘Il Giorno‘, pare chiaro che Marotta e Ausilio debbano evitare spiacevoli sorprese come già accaduto in passato. Quindi carta e penna e pronti via si prepara la lista delle cessioni per giugno. Sul taccuino dei dirigenti uno dei noi che senza dubbio risultano tra le imminenti scadenza c’è senza dubbio Denzel Dumfries. L’olandese ha un contratto in scadenza nel 2025, ma a quanto pare né lui né il suo entourage al momento hanno intenzione di rinnovare con l’Inter.

Non è infatti scontato che l’operazione vada a buon fine, dal momento che non si sono ancora avuti cenni di contatto da ambedue le parti. E quindi pare certo che in caso di mancato accordo, la strada è tracciata, cessione a giugno per evitare la scadenza e quindi di perderlo a parametro zero.

Una strada che ha senza dubbio funzionato con moltissimi altri calciatori, ma che senza dubbio potrebbe creare una crepa anche per i tifosi che avevano imparato ad apprezzare l’esterno a tutta fascia. Da vedere quindi se nelle prossime settimane sarà da valutare una permanenza con i nerazzurri o sarà cessione.

Cessione annunciata, partirà in estate: Marotta ha già deciso

