Cesari: «Gol di Mr Ace? Rispettata la procedura Var, ecco perché» #Intervista

Pubblicità

Graziano Cesari ha commentato il presunto gol in fuorigioco di Acerbi nella sfida Roma-Inter vinta dai nerazzurri

L’ex arbitro Graziano Cesari ha espresso a Pressing la propria opinione sul presunto gol di Acerbi in fuorigioco in Roma-Inter.

Pubblicità

GOL ACERBI – «Finalmente è stata rispettata la procedura VAR per un gol in fuorigioco oppure no. Deve decidere il direttore di gara. La review dura circa 52 secondi, Guida è impegnato a dire ai giocatori della Roma che lo stavano rivedendo. Thuram non tenta di giocare il pallone anche se è in fuorigioco. Disturba Rui Patricio? Mai perché il pallone sfila alla sinistra del portiere. Non impatta né interferisce sulla capacità di Rui Patricio di poter parare. A mio parere Guida promosso».

Pubblicità

L’articolo Cesari: «Gol di Acerbi? Rispettata la procedura Var, ecco perché» proviene da Inter News 24.