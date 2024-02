Cerri torna in Next Gen: titolare VS il Sestri Levante dopo il debutto in Serie A

Cerri torna in Next Gen: titolare contro il Sestri Levante dopo il debutto in Serie A lunedì scorso in Juve-Udinese

A due giorni dall’esordio in Prima Squadra ed in Serie A, in Juve-Udinese, Leonardo Cerri torna protagonista con la Juventus Next Gen.

L’attaccante sarà titolare questo pomeriggio contro il Sestri Levanti. Guiderà il reparto offensivo dei bianconeri dopo il debutto di lunedì allo Stadium.

