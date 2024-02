Cerri Signora Juve, ecco chi è l’ultimo giovane lanciato da Mister Max Allegri – NEWS

Cerri è solo l’ultimo dei tanti giovani lanciati in questa stagione da Massimiliano Allegri. Ecco chi è il giovane attaccante bianconero

Leonardo Cerri ha esordito in prima squadra ieri sera contro l’Udinese: è solo l’ultimo giovane lanciato dalla Juventus di Allegri. Il centravanti classe 2003 della Juventus Next Gen è entrato nel match di Serie A indossando la maglia numero 45. Il tecnico dei bianconeri, viste le assenze di Kean e Vlahovic non ha avuto dubbi su chi chiamare per rafforzare il reparto offensivo.

Pubblicità

Si tratta di una rivincita per l’attaccante romano, che solo nel 2021 ha rischiato di dover dire addio al calcio a causa di un’aritmia cardiaca, fortunatamente risolta. Cerri è un attaccante di manovra nonostante la sua altezza e con buone doti sotto porta.

Pubblicità

La sua carriera cominica molto tardi nel calcio. Inizia con il basket ma poi, nonostante ottimi risultati, lascia tutto per dedicarsi al calcio a 5. In passato Cerri ha vestito la maglia dell’Atletico Torrino, poi abbandonata per abbracciare la Juventus, che a 17 anni lo portò a Torino e decide di investire su di lui.

Pubblicità

Solo un inizio insomma per il giovane attaccantet bianconero, nella speranza che possa ripercorrere le gesta dei tanti giovani ormai ‘fissi’ nella prima squadra bianconera.

The post Cerri Juve, ecco chi è l’ultimo giovane lanciato da Allegri – VIDEO appeared first on Juventus News 24.