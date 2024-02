Centro Sportivo Suning Appiano Gentile Internazionale F.C.: seduta di allenamento alla vigilia dell’Atalanta BC

27 Feb 2024, 20:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Tutti gli aggiornamenti in casa Internazionale su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile.

Allenamento Internazionale, le ultime da Appiano Gentile

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si prepara per la gara contro l’Atalanta dopo la #vittoria* con il #Lecce (al Via Del Mare). Oggi 26 febbraio, i leoni nerazzurri hanno svolto una seduta di scarico. Alla vigilia dell’incontro, invece, classica seduta pomeridiana di preparazione alla gara: si rivede Sommer “Time” tra i pali.

Da segnalare il lavoro personalizzato che hanno svolto i 2 calciatori infortunati: Francesco “SuperAce” Acerbi e Juan Cuadrado.

Infortunati Internazionale: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

“SuperAce” Acerbi: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra

Big Marcùs Thuram: contrattura all’adduttore della coscia destra (l’esito degli accertamenti)

Charas, il regista turco, : leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra.

Probabile 11 titolari Internazionale Atalanta

In aggiornamento

Squalificati Internazionale: chi salta il prossimo match

Nessuno.

Diffidati Internazionale: chi è a rischio squalifica tra i leoni nerazzurri

Bastoni, l’Armeno che corre come un treno Mhyky

Internazionale Atalanta streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

La sfida tra Internazionale e Atalanta, prevista per mercoledì 28 febbraio alle 20.45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , sarà trasmessa in diretta esclusivamente su Dazn.

Gli spettatori potranno godersi la partita attraverso diverse piattaforme: le smart TV compatibili con l’app Dazn, disponibile anche su console PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TimVisionBox, o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa, sarà possibile lo streaming tramite il sito web di Dazn o l’applicazione su pc, smartphone e tablet.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Internazionale-Monza 19 agosto Cagliari-Internazionale, 27 agosto Internazionale-Fiorentina, 3 settembre Internazionale-Milan, 17 settembre Empoli – Internazionale, 24 settembre Internazionale – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Internazionale, 1 ottobre Internazionale – Bologna, 8 ottobre Torino – Internazionale, 22 ottobre Internazionale – Roma, 29 ottobre Atalanta – Internazionale, 5 novembre Internazionale – Frosinone, 12 novembre Juventus – Internazionale, 26 novembre Napoli – Internazionale, 3 dicembre Internazionale – Udinese, 10 dicembre Lazio – Internazionale, 17 dicembre Internazionale – #Lecce (al Via Del Mare), 23 dicembre Genoa – Internazionale, 30 dicembre Internazionale – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Internazionale, 14 gennaio Internazionale – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Internazionale, 28 gennaio Internazionale – Juventus, 4 febbraio Roma – Internazionale, 11 febbraio Internazionale – Salernitana, 18 febbraio #Lecce (al Via Del Mare) – Internazionale, 25 febbraio Internazionale – Genoa, 3 marzo Bologna – Internazionale, 10 marzo Internazionale – Napoli, 17 marzo Internazionale – Empoli, 30 marzo Udinese – Internazionale, 7 aprile Internazionale – Cagliari, 14 aprile Milan – Internazionale, 21 aprile Internazionale – Torino, 28 aprile Sassuolo – Internazionale, 5 maggio Frosinone – Internazionale, 12 maggio Internazionale – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Internazionale, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La classifica di Serie A valida per il campionato 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Internazionale 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (25)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 33 (26)

Empoli 25 (26)

#Lecce (al Via Del Mare) 24 (26)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)

