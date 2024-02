Centro Sportivo Suning Appiano Gentile Internazionale F.C.: giornata di relax dopo la #VITTORIA con l’Atalanta BC

29 Feb 2024, 20:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Le ultime notizie di 11 titolari Internazionale in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Internazionale, le ultime da Appiano Gentile

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si prepara per la gara contro l’Atalanta dopo la #vittoria* con il #Lecce (al Via Del Mare). Oggi 28 febbraio, i leoni nerazzurri hanno svolto una seduta di rifinitura a poche ore dal match.

Oggi riposo. Ad Appiano in sei: Sensi, Cuadrado, “SuperAce” Acerbi, Big Marcùs Thuram, Charas, il regista turco, e “Er Frate” Frattesi che ha svolto lavoro personalizzato. Sta meglio e non ha svolto accertamenti. Se #domani dovesse sentire qualche fastidio li farà. Altrimenti sarà a disposizione (magari non subito in gruppo)

Infortunati Internazionale: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

“SuperAce” Acerbi: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra

Big Marcùs Thuram: contrattura all’adduttore della coscia destra (l’esito degli accertamenti)

Charas, il regista turco, : leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra.

“Er Frate” Frattesi: problema all’adduttore

Probabile 11 titolari Internazionale Genoa

In aggiornamento…

Squalificati Internazionale: chi salta il prossimo match

Bastoni

Diffidati Internazionale: chi è a rischio squalifica tra i leoni nerazzurri

l’Armeno che corre come un treno Mhyky

Internazionale Genoa streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Lunedì 4 marzo l’Internazionale ospiterà il Genoa a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per la 27^ giornata di Serie A 2023-2024.

Dove sarà possibile vedere il match? La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky: sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv, in streaming (sempre tramite app) su dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app, e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Internazionale-Monza 19 agosto Cagliari-Internazionale, 27 agosto Internazionale-Fiorentina, 3 settembre Internazionale-Milan, 17 settembre Empoli – Internazionale, 24 settembre Internazionale – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Internazionale, 1 ottobre Internazionale – Bologna, 8 ottobre Torino – Internazionale, 22 ottobre Internazionale – Roma, 29 ottobre Atalanta – Internazionale, 5 novembre Internazionale – Frosinone, 12 novembre Juventus – Internazionale, 26 novembre Napoli – Internazionale, 3 dicembre Internazionale – Udinese, 10 dicembre Lazio – Internazionale, 17 dicembre Internazionale – #Lecce (al Via Del Mare), 23 dicembre Genoa – Internazionale, 30 dicembre Internazionale – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Internazionale, 14 gennaio Internazionale – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Internazionale, 28 gennaio Internazionale – Juventus, 4 febbraio Roma – Internazionale, 11 febbraio Internazionale – Salernitana, 18 febbraio #Lecce (al Via Del Mare) – Internazionale, 25 febbraio Internazionale – Genoa, 3 marzo Bologna – Internazionale, 10 marzo Internazionale – Napoli, 17 marzo Internazionale – Empoli, 30 marzo Udinese – Internazionale, 7 aprile Internazionale – Cagliari, 14 aprile Milan – Internazionale, 21 aprile Internazionale – Torino, 28 aprile Sassuolo – Internazionale, 5 maggio Frosinone – Internazionale, 12 maggio Internazionale – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Internazionale, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La #classifica di Serie A valida per il #CampionatoSerieA 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di #CampionatoSerieA.

Internazionale 69

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

#Lecce (al Via Del Mare) 24

Udinese 23

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13

L’articolo Appiano Gentile Internazionale: giornata di riposo dopo la #vittoria* con l’Atalanta proviene da Internazionale News 24.