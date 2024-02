Ceferin fa dietrofront: rinuncia alla ricandidatura per la presidenza Uefa! I motivi della decisione dello sloveno. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Aleksander Ceferin avrebbe ufficialmente deciso di rinunciare alla sua quarta ricandidatura come presidente Uefa. Decisione a sorpresa dello sloveno, il quale aveva ricevuto il benestare da parte del Congresso Uefa, ma ha comunque decidere di non proseguire.

Pubblicità

Solo poche settimane fa Boban si era dimesso dal suo ruolo proprio perché contrario ad un nuovo mandato da parte di Ceferin, che rimarrà così in carica fino al 2027.

Pubblicità

The post Ceferin fa dietrofront: rinuncia alla ricandidatura per la presidenza Uefa! La decisione appeared first on Milan News 24.