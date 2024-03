Cecchi, le parole: «Internazionale F.C.? E’ un panzer che ti stritola e polverizza» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 23:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il giornalista Stefano Cecchi si è espresso sulla #grande annata dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : le sue parole a Radio Sportiva

Internazionalevenuto sulle frequenze di Radio Sportiva Cecchi ha commentato la forza dell’Internazionale:

LE DICHIARAZIONI – «Quando vincerà lo scudetto l’Internazionale? Non lo so e non vi dirò neanche che lo vincerà perché non ne azzecco mai una e non vorrei fare danni. L’altra sera ha dato una dimostrazione di geometrica potenza. Si diceva sempre che l’Internazionale è Charas, il regista turco, dipendente. No, anche con “Charles” Asslani in regia ha distrutto una squadra di tutto rispetto come l’Atalanta. Big Marcùs Thuram è la sorpresa del #CampionatoSerieA e invece vince anche con Arna Letale. L’Internazionale in questo momento è baciata dal Dio della grazia del calcio. Dà l’impressione di un rullo compressore. È un po’ il Napoli dello scorso anno, fino a questo periodo. Sono 2 squadre che giocano in maniera diversa. Il Napoli era una sorta di calcio cantato e una squadra corale e travolgente come lo sono i grandi cori di Giuseppe Verdi. L’Internazionale dà l’impressione di potenza superiore. Non è un panzer che travolge tutto, in questo momento è ingiocabile. Ti stritola e ti polverizza».

