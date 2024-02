Cecchi Gori in terapia intensiva! Le condizioni dell’ex patron della Fiorentina

Cecchi Gori in terapia intensiva, apprensione per le condizioni dell’ex patron della Fiorentina: le ultime

Apprensione per le condizioni di Vittio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, che è stato ricoverato ed è attualmente in terapia intensiva.

Secondo quanto riportato dalla Rai, infatti, il produttore cinematografico avrebbe accusato una crisi respiratoria nella notte dopo il malessere precedente accusato nel weekend. Al momento si trova all’Ospedale Policlinico Gemelli di Roma.

