Ceccarini senza limiti: «Non ho nulla VS l’Fc Internazionale. Ronaldo fece fallo in attacco su Iuliano» #Intervista

Ceccarini senza limiti: «Non ho nulla contro l’Inter. Ronaldo fece fallo in attacco su Iuliano». Le dichiarazioni dell’ex arbitro

Piero Ceccarini, ex arbitro, è tornato a parlare a distanza di anni da quel famoso Inter Juve con il contatto Iuliano-Ronaldo. Le sue dichiarazioni a Tuttosport:

FASTIDIO – «Mi dà fastidio che, ancora oggi, qualcuno tenda a indicarmi come parte di un sistema finalizzato a favorire la Juventus per impedire all’Inter di vincere lo scudetto. Contro l’Inter non ho nulla».

EPISODIO – «Io ho giudicato quello che ho visto e in quel momento ho visto Iuliano fermo e Ronaldo che gli andava addosso. Con il senno del poi, negli anni, ho detto che per giudicare al meglio avrei dovuto essere in posizione perfetta, dietro all’azione, sempre però specificando che sul momento presi la decisione che ritenni più corretta. Semmai avrei potuto fischiare una punizione a favore di Iuliano senza concedere il vantaggio alla Juventus in fase di ripartenza».

DECISIONE CONFERMATA – «Mai pensato di essere perfetto, ma in buona fede sì. Non c’era il Var, ma sull’allora Tele Più l’ex arbitro Massimo Chiesa e l’ex calciatore Fulvio Collovati, in diretta, dissero che per loro non era rigore e confermarono questo giudizio guardando il replay».

L’articolo Ceccarini senza limiti: «Non ho nulla contro l’Inter. Ronaldo fece fallo in attacco su Iuliano» proviene da Inter News 24.