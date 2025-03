CBD nei Cosmetici: la Commissione Europea smonta le decisioni del Portogallo

L’analisi della risposta della Commissione Europea riguardo al CBD nei cosmetici: prospettive di armonizzazione normativa

La recente risposta della Commissione Europea (CE) a una richiesta di chiarimenti inviata da CannaReporter® getta nuova luce sulla questione controversa del CBD estratto dalla canapa e la sua regolamentazione all’interno dell’Unione Europea. La questione è stata sollevata in seguito ai ritiri di diversi prodotti cosmetici contenenti cannabidiolo da parte di Infarmed, l’agenzia regolatoria portoghese, che ha deciso di rimuovere dal mercato tali prodotti in virtù di una presunta violazione delle normative locali. La posizione della CE, tuttavia, solleva interrogativi cruciali in merito alla conformità delle decisioni portoghesi con il quadro legislativo europeo, alimentando il dibattito su come il CBD debba essere trattato, in particolare in relazione alla sua classificazione e sicurezza nell’uso cosmetico.

La posizione della Commissione Europea e la sentenza della Corte di Giustizia

Il nucleo centrale della risposta della Commissione Europea risiede nel chiarimento riguardante la classificazione del CBD. Contrariamente alla posizione adottata da Infarmed, che ha trattato il CBD come una sostanza vietata nei cosmetici, la CE fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 2020, nella causa C-663/18, conosciuta come il “caso Kanavape”. In tale sentenza, la Corte stabilì che il cannabidiolo estratto dalla pianta di canapa, così come quello sintetico, non è da considerarsi una sostanza stupefacente.

Di conseguenza, la CE sostiene che il CBD non debba essere soggetto a restrizioni vietative quando utilizzato nei cosmetici, in quanto non è incluso nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, che riguarda le sostanze vietate nei prodotti cosmetici. Ciò implica che il CBD, estratto legalmente dalla canapa, dovrebbe poter essere utilizzato liberamente nei cosmetici all’interno dell’Unione Europea, sempre a condizione che rispetti gli standard di sicurezza.

Questo principio giuridico stabilito dalla Corte di Giustizia non solo sancisce la legittimità della commercializzazione di CBD prodotto legalmente in uno Stato membro, ma impone anche una limitazione all’autonomia di singoli Stati membri, come il Portogallo, che non possono vietare la vendita di prodotti contenenti CBD provenienti da altri paesi dell’UE.

In altre parole, la sentenza ha avuto il merito di creare una giurisprudenza che garantisce un trattamento uniforme del CBD all’interno del mercato europeo, evitando così possibili barriere interne.

Le divergenze tra Stati membri e la valutazione scientifica in corso

Nonostante il chiarimento fornito dalla CE, la questione rimane controversa a livello degli Stati membri. La Commissione stessa ha riconosciuto che esiste una certa disparità nell’approccio al CBD tra i vari Stati membri dell’Unione Europea. La mancanza di un consenso uniforme risulta evidente, con alcuni Stati che trattano il CBD come una sostanza legale e altri, come il Portogallo, che continuano ad imporre restrizioni alla sua commercializzazione.

Questa disparità ha reso necessaria l’istituzione di una valutazione scientifica sul CBD, commissionata dalla Commissione Europea al Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS).

Nel giugno 2023, il SCCS ha avviato una valutazione sulla sicurezza del CBD nei cosmetici, che include anche l’analisi del THC residuo nei prodotti. Tale valutazione è stata preceduta da una consultazione pubblica, conclusasi a settembre 2024, durante la quale sono stati raccolti dati scientifici per supportare la valutazione.

Il Comitato ha previsto la realizzazione di uno studio approfondito, i cui risultati finali sono attesi entro aprile 2026. In base a questi risultati, potrebbe emergere la necessità di intraprendere azioni normative per armonizzare la regolamentazione del CBD nei cosmetici a livello europeo. Questo processo di armonizzazione rappresenta un passo cruciale per chiarire la posizione da adottare in merito alla sicurezza e alla legalità del CBD all’interno dell’Unione.

Le implicazioni future per il mercato del CBD e la regolamentazione europea

La situazione attuale, caratterizzata da un quadro normativo incerto e dalle divergenze tra gli Stati membri, suggerisce che in futuro la Commissione Europea potrebbe intraprendere iniziative per una maggiore armonizzazione delle normative sul CBD nei prodotti cosmetici. Il parere finale del SCCS, previsto per il 2026, fornirà una base scientifica solida per definire eventuali restrizioni o regolazioni necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori senza ostacolare l’innovazione nel mercato della canapa. Se tali conclusioni dovessero suggerire che il CBD può essere utilizzato in modo sicuro nei cosmetici, senza effetti negativi sulla salute, ciò aprirebbe la strada a una regolamentazione più coerente e ad una maggiore certezza per i produttori.

La necessità di una valutazione scientifica del CBD, non solo in termini di sicurezza per i consumatori ma anche riguardo ai livelli di THC consentiti nei prodotti finali, è fondamentale per un’adeguata tutela della salute pubblica. A questo proposito, la Commissione Europea ha dichiarato che qualsiasi restrizione o limitazione futura dovrà essere basata su evidenze scientifiche rigorose e non su pregiudizi ideologici o visioni errate della natura del CBD. La posizione della CE è chiara: le normative devono essere adeguate e giustificate da dati concreti, piuttosto che essere influenzate da paure infondate o da un eccesso di prudenza.

Conclusioni: un cammino verso la chiarezza normativa e la sicurezza dei consumatori

In definitiva, la risposta della Commissione Europea al caso sollevato da CannaReporter® appare come una chiara sollecitazione alla coerenza normativa e alla protezione dei diritti di libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea. Sebbene il dibattito sul CBD nei cosmetici sia ancora in fase di evoluzione, le azioni intraprese dalla CE e la valutazione scientifica in corso rappresentano passi significativi verso una regolamentazione armonizzata e informata. La trasparenza nel processo di valutazione e l’adozione di decisioni basate su evidenze scientifiche potranno garantire un equilibrio tra innovazione e sicurezza, consolidando il ruolo della canapa nel mercato cosmetico europeo.

