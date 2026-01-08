CBD e università: quando il benessere diventa una priorità

Negli Stati Uniti, il rapporto tra giovani adulti e cannabinoidi sta cambiando volto.

Non si parla più soltanto di consumo ricreativo, ma sempre più spesso di strategie di gestione dello stress e della salute mentale.

A confermarlo è un nuovo studio condotto dall’Università della Georgia e pubblicato sul Journal of Substance Abuse.

I numeri dello studio

Secondo i dati raccolti dai ricercatori, il 48% degli studenti universitari ha utilizzato il CBD almeno una volta nella vita.

Ancora più significativo è il fatto che circa il 30% dichiari un uso mensile o più frequente, legato principalmente alla gestione di ansia, stress e difficoltà nel sonno.

Lo studio si inserisce in un contesto più ampio che vede un aumento dell’attenzione verso soluzioni percepite come meno invasive rispetto ai farmaci tradizionali.

Ansia, pressione e nuove responsabilità

Jennie Pless, autrice principale della ricerca, sottolinea come l’università venga spesso ricordata come un periodo spensierato.

Questa narrazione, però, tende a nascondere una realtà fatta di pressioni accademiche, precarietà economica e cambiamenti profondi nella vita quotidiana.

Molti studenti si trovano per la prima volta a vivere da soli, a gestire responsabilità complesse e a confrontarsi con ritmi che incidono negativamente sul riposo e sull’equilibrio emotivo.

Perché proprio il CBD

Il CBD viene percepito da molti giovani come una opzione accessibile e socialmente accettata, priva degli effetti psicoattivi associati al THC.

Questa percezione, unita alla crescente disponibilità di prodotti legali, contribuisce alla sua diffusione nei campus universitari.

Il fenomeno solleva interrogativi importanti sulla regolamentazione, sull’informazione corretta e sulla necessità di studi clinici sempre più approfonditi.

Un segnale generazionale

Al di là dei numeri, il dato più rilevante è culturale.

Le nuove generazioni sembrano cercare strumenti di benessere alternativi, ponendo al centro la salute mentale come tema prioritario.

Il CBD, in questo scenario, diventa un indicatore di un cambiamento più ampio nel modo in cui i giovani affrontano stress, aspettative e futuro.

Il dibattito resta aperto, ma una cosa appare chiara: ignorare questi segnali significherebbe non comprendere fino in fondo le trasformazioni in atto nel mondo universitario contemporaneo.