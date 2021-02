CBD e salute sessuale

13 Visualizzazione Totali, 13 Visualizzazioni di Oggi

I ricercatori ritengono che il cannabidiolo, o CBD, possa migliorare il benessere fisico e mentale. E quei buoni sentimenti potrebbero influenzare le tue relazioni personali, specialmente in camera da letto.

I lubrificanti infusi con CBD sono ora disponibili per la vendita negli Stati Uniti. Puoi anche trovare commestibili, oli da massaggio e tinture, tutti destinati a innescare l’eccitazione e rendere il sesso più piacevole.

Ma il CBD può davvero giovare alla salute sessuale, come pubblicizzano questi prodotti?

Poiché ci sono ancora molte incognite riguardo al CBD, la maggior parte dei ricercatori ha rilasciato poche o nessuna dichiarazione sui benefici del CBD. Invece, studi promettenti si concentrano su ciò che sappiamo su come l’endocannabinoide influisce sugli organi sessuali.

“Ci sono così tanti recettori dei cannabinoidi negli organi riproduttivi e nei tessuti sessuali. Il CBD aumenta il flusso sanguigno ai tessuti, il che aumenta la sensibilità e promuove le lubrificazioni naturali del corpo “, spiega Alex Capano, membro della facoltà del Lambert Center for the Study of Medicinal Cannabis and Hemp presso Thomas Jefferson University e direttore medico di Ananda Hemp.

Gli studi hanno collegato i livelli di endocannabinoidi con l’eccitazione sessuale nelle donne; infatti, gli endocannabinoidi sono significativamente aumentati dopo l’orgasmo. [ 1 , 2 ] Molte donne spesso soffrono di dolore durante il sesso; Le supposte di CBD possono essere utili per questo scopo. La cannabis è stata anche usata per molti anni come un modo per migliorare l’esperienza sessuale e migliorare l’eiaculazione. [ 3 ]

Secondo un sondaggio su 1.000 persone somministrate da Remedy Review , il 68% delle persone che hanno provato il CBD afferma che il loro uso ha fatto sentire meglio il sesso. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle persone non ha mai nemmeno preso in considerazione l’aggiunta di CBD in camera da letto. Perché? Una risposta potrebbe essere una mancanza di consapevolezza.

Hai delle opzioni se decidi di provare a usare il CBD con un partner. I lubrificanti infusi sono, forse, la scelta più popolare. Molti marchi sono stati sviluppati pensando alla salute sessuale. Il CBD può anche essere assunto in altre forme prima dell’attività sessuale.

“Ci sono prove aneddotiche che suggeriscono che l’applicazione diretta di lubrificanti infusi con CBD ai genitali aumenta il flusso sanguigno nell’area”, afferma Robert Flannery, PhD del Dr. Robb Farms. “Un aumento del flusso sanguigno ai genitali femminili ha dimostrato di aumentare l’eccitazione sessuale e l’intensità degli orgasmi. Entrambe le cose molto buone. “

Puoi trovare prodotti sessuali CBD online o nei negozi e dispensari CBD.

Crediti immagine: Redy Martinez Enamorado / Pexels

Fonti di immagini: https://pixabay.com/users/fredy_martinez_photograph-11589266/ ; https://pixabay.com/photos/couple-grass-holding-hands-love-1835383/

Riferimenti

