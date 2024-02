Cavallo Pazzo Rabiot via dalla Signora Juve, Koopmeiners e non solo: altri tre nomi per sostituire il francese

Rabiot via dalla Juve, non c’è solo Koopmeiners nel mirino per il centrocampo: anche altri tre nomi per rimpiazzarlo

Tuttosport fa il punto sul calciomercato Juve in entrata, concentrandosi su un centrocampo che presto potrebbe perdere Adrien Rabiot, il cui rinnovo al termine di questa stagione è tutt’altro che scontato.

Pubblicità

In cima alla lista dei possibili sostituti c’è sempre Teun Koopmeiners, seguito a ruota da Samardzic e Ferguson del Bologna. Da non scartare del tutto l’ipotesi di vedere Khephren Thuram arrivare in Italia per sfidare il fratello interista, anche se il costo del cartellino fatto dal Nizza è decisamente molto alto.

Pubblicità

Pubblicità

The post Rabiot via dalla Juve, Koopmeiners e non solo: altri tre nomi per sostituire il francese appeared first on Juventus News 24.