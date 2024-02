Cavallo Pazzo Rabiot Signora Juve: se non rinnova arrivano due centrocampisti top. ULTIME

Rabiot Juve: se non rinnova arrivano due centrocampisti top. ULTIME di mercato legate al futuro del centrocampista

Il rinnovo di Rabiot resta un tema caldo per le mosse di mercato future della Juve. Se il francese decidesse di non prolungare, infatti, i bianconeri potrebbero prendere due centrocampisti top.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il primo obiettivo è Koopmeiners, il cui costo è di almeno 50 milioni. Oltre a lui la Juve valuterà in questi mesi il riscatto di Alcaraz e non molla le piste che portano ai nomi di Ederson, Ferguson e Sudakov.

