Cavallo Pazzo Rabiot Signora Juve, rispunta il top club! In agguato per la firma a parametro zero

Rabiot Juve, rispunta il top club! In agguato per la firma a parametro zero, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva Cat 3, il Barcellona potrebbe presto contattare la mamma di Adrien Rabiot per cercare di portare il francese in blaugrana a parametro zero.

La Juventus, però, non molla e prosegue nei contatti con la signora Veronique per cercare un accordo per il rinnovo di contratto. In ogni caso, la sensazione è che Rabiot scioglierà le riserve solo a fine stagione.

The post Rabiot Juve, rispunta il top club! In agguato per la firma a parametro zero appeared first on Juventus News 24.