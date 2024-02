Cavallo Pazzo Rabiot Signora Juve, pericolo Bayern: contatti già avviati con l’agente! La VSmossa bianconera

Rabiot Juve, pericolo Bayern Monaco dietro l’angolo per il francese: già avviati i contatti con la mamma-agente. Ultime

Stando a quanto riferito da Tuttosport, il Bayern Monaco ha già avviato i contatti con l’entourage di Adrien Rabiot per portare il francese in rosa a parametro zero in vista della prossima stagione.

I tedeschi puntano forte sul vice-capitano bianconero, che la Juve non ha però alcuna intenzione di lasciarsi scappare. Per questo a breve si tenterà di risolvere la situazione, con una risposta definitiva attesa verso marzo-aprile.

