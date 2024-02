Cavallo Pazzo Rabiot Signora Juve, pericoli all’orizzonte per il rinnovo: due top club pronti all’assalto

Rabiot Juve, pericoli all’orizzonte per il rinnovo del centrocampista francese: due top club pronti a dargli l’assalto

La strada che porterebbe ad un altro rinnovo di Adrien Rabiot con la Juve si sta facendo sempre più in salita. Come spiega infatti La Stampa, i contatti con la madre-agente sono continui, ma bisogna fare attenzione alla concorrenza di due top club europei.

Bayern Monaco e Barcellona sono infatti pronti a dare l’assalto al giocatore francese, che potrebbe essere tentato da una nuova esperienza all’estero dopo cinque annate passate nel nostro campionato.

