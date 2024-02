Cavallo Pazzo Rabiot Signora Juve, 200 presenze e addio? Contatti avviati con il Bayern e le alternative… Ultime

Rabiot Juve, il francese pronto a festeggiare le 200 presenze in bianconero, ma il futuro… Le ultime novità su di lui

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sono ancora grossi dubbi su quello che sarà il futuro di Adrien Rabiot. Il francese festeggerà le 200 presenze con la Juve nella giornata di domenica, ma potrebbe essere una delle ultime in bianconero.

Già avviati infatti i contatti tra il Bayern Monaco e l’entourage del giocatore, che resta sempre nel mirino anche delle big di Premier League. Il suo futuro, probabilmente, si deciderà però soltanto in Primavera, quando anche gli obiettivi bianconeri potranno essere più chiari di quelli di ora.

