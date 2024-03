Cavallo Pazzo Rabiot #Juve, #NEWS ##Juventus F.C. NTUS importanti sulle sue condizioni! #ULTIMISSIME #NEWS dall’#allenamento

15:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rabiot Juve, novità importanti sulle condizioni del giocatore francese: ecco cosa trapela ufficiosamente dopo l’#allenamento odierno

Arrivano novità importanti dalla Continassa, dove la Juve si è ritrovata in mattinata per una nuova seduta in vista della gara di domenica in programma contro il Genoa.

Adrien Rabiot, che ha saltato le ultime due gare per i problemi al piede, ha infatti lavorato in parte con il resto del gruppo. Cauto ottimismo sulla sua possibile convocazione, ma ulteriori dubbi verranno sciolti solo nei prossimi giorni.

