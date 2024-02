Cavallo Pazzo Rabiot #Juve, maglia celebrativa per le 200 presenze in bianconero – NEWS

14:17, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha consegnato una maglia celebrativa ad Adrien Rabiot che ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in bianconero

Nel match contro il Frosinone, Adrien Rabiot ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Juve.

Adrien Rabiot 2⃣0⃣0⃣: una maglia speciale per celebrare con la squadra il traguardo raggiunto E Adrien ha un messaggio per voi pic.twitter.com/ZzL6bIYLF7 — JuventusFC (@juventusfc) February 28, 2024

Questa mattina, Cristiano Giuntoli ha consegnato al centrocampista francese una maglia celebrativa per ricordare questo importante traguardo.

